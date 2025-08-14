Raccolta rifiuti a ferragosto: ecco le informazioni utili

L'invito alla cittadinanza

Avviso valido per la giornata del 15 Agosto 2025

Ariano Irpino.  

Irpiniambiente informa la cittadinanza che, in occasione del 15 Agosto il servizio di raccolta dei rifiuti (frazione organica e indifferenziata) verrà effettuato regolarmente, secondo il calendario.  La raccolta della plastica sarà invece sospesa.

"Si invita la cittadinanza a collaborare e a rispettare le indicazioni per garantire un corretto svolgimento del servizio".

Nelle periferie in modo particolare: "Evitare di depositare i rifiuti lungo le strade. Sarebbe opportuno stazionare la plastica momentaneamente nei propri box garage in attesa della nuova raccolta".

