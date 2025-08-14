Raccolta rifiuti a ferragosto: ecco le informazioni utili

Irpiniambiente informa la cittadinanza che, in occasione del 15 Agosto il servizio di raccolta dei rifiuti (frazione organica e indifferenziata) verrà effettuato regolarmente, secondo il calendario. La raccolta della plastica sarà invece sospesa.
"Si invita la cittadinanza a collaborare e a rispettare le indicazioni per garantire un corretto svolgimento del servizio".
Nelle periferie in modo particolare: "Evitare di depositare i rifiuti lungo le strade. Sarebbe opportuno stazionare la plastica momentaneamente nei propri box garage in attesa della nuova raccolta".