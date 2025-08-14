L'estate arianese è ancora lunga e ricca di emozioni: ecco tutti gli avvenimenti

Boom di presenze in città. Si andrà avanti senza sosta fino a settembre

Mercoledì 20 agosto: ore 22.00 piazza Mazzini l'attesissimo concerto di Serena Brancale

Ariano Irpino.  

Boom di presenze nei primi appuntamenti dell'estate arianese. Un cartellone ricchissimo di eventi, allo scopo di coinvolgere ogni fascia d’età e angolo della città. Cultura, spettacolo, musica, sport e tradizione popolare.

Dopo la rievocazione storica del dono delle sacre spine ecco i prossimi avvenimenti in programma fino a settembre:

In villa comunale fino al 29 agosto dalle 9.00 alle 13 sport e benessere. Un’esplorazione dei valori a cura della Asd Centro educativo motorio,

Oggi giovedì 14 agosto:  prato villa comunale, ore 22.00: 80'S Never Die Vs Club 90. Ariano 90 festival. Un palco, due format e due decenni coloratissimi per una grande festa, una macchina del tempo per rivivere una notte negli anni della disco, dei videogiochi, dei capelli cotonati e dei pattini, il decennio diviso a metà tra lustrini e ribellione, agli albori del web, una notte per rivivere musica e cultura a 56kb.

Domani, venerdì 15 agosto: villa comunale: dalle ore 12.00 alle 20.00 pranzo revival + dancing aperitif.

Ariano 90 festival, prato villa comunale ore 22.00. Festivalbar.  Il party anni 90. Da Gigi D’Agostino a Corona, dagli 883 a Britney Spears, senza dimenticare le Spice Girls, i Backstreet Boys e gli Eiffel 65. Ogni brano riascoltato è un vero e proprio viaggio nella nostalgia… e una carica di energia pura! Piazzale rione Valle dalle 20.00 la tradizionale festa della terza età.

Sabato 16 agosto: Contrada Creta: serata ricreativa e si intrattenimento a cura dell’Associazione “Voci di San Liberatore”.

Località Frolice dalle ore 20: XX edizione festa della pizza a cura della “Pro Loco Frolice Francesco Albanese”.

Live music italian rock. Michellehanea. A seguire: Ibiza live time. Vocalist ballerine e dj trasformeranno la location in una mega discoteca all’aperto.

Domenica 17 agosto: Centro Storico dalle 17.30: Passeggiate urbane a passo lento a cura della “Pro Loco I Normanni”

Località Frolice dalle ore 20.00 prosegue la festa della pizza. Party dance e febbre italiana.

Party dance, febbre italiana 18 e 19 agosto località Frolice: rassegna teatrale "Teatranesi" a cura de "La fermata teatro". Seconda edizione, regressione-commedia jazz, adattamento e drammaturgia di Francesco Teselli, regia di Gilda Ciccarelli

Martedì 19 agosto ancora in località Frolice dalle 20.00 la festa della pizza. Il party dance più famoso d'Italia: Nostalgia 90.

Mercoledì 20 agosto: ore 22.00 piazza Mazzini l'attesissimo concerto di Serena Brancale.

Giovedì 21 agosto: Località Piano della Croce, la XX1X edizione dell'Ariano folk festival a cura dell'associazione Red Sox. Roge', Weeble-Sangennarobar.

Venerdì 22 agosto: ancora l'Ariano folk festival: Another taste-Psycodummers, Marco Castello, Ivo Dimchev.

Sabato 23 agosto: ancora una serata dell'Ariano folk festival: An Dannsa Dun Feate Paolo Baldini, Santrofi, Sowe.

Da non perdere il 22 e 23 agosto la rassegna Booke Zone Nicola Savino al museo civico orari 17.00-19.00.

Ideazione e coordinamento Luigi Lambiase e Eleonora Pisapia. Visual “Il ricordo tace” Rossana Scaperrotta. L’iniziativa nasce da un progetto visionario del professore che desiderava rendere Ariano protagonista di un evento culturale in grado di integrare i concetti di identità, cultura e radici.

Domenica 24 agosto: Località Camporeale dalle ore 11.00 III edizione Summer Tuning a cura dell’“Associazione “Club Tuning Irpinia”

Località Piano della Croce, l'ultima serata dell'Ariano folk festival. Alamedadosoulna, Son Rompe Pera, Joe Yorke.

Dal 25 agosto: Club La Tartaruga, torneo di tennis Tpra London Expert Level, a cura dell'Asd tennis La Tartaruga.

Via Lapronia, Largo Bevere-Gambacorta e Museo della Civiltà Normanna | dalle ore 10.00 alle 17.00 raccontiamo le assise di Ariano a cura dell’Associazione "Un Mondo a Colori".

Dal 28 Al 31 agosto: "Vicoli è arte" nel cuore del centro storico. Arte, artigianato artistico, mostre d'arte contemporanea, artisti di strada, laboratori tematici, gastronomia. 

Venerdì 29 agosto:  Vico Lapronia, Largo Bevere-Gambacorta e Museo della Civiltà Normanna, dalle ore 10.00 alle 17.00: "Dai, nonna racconta! a cura dell’Associazione “Un mondo a colori”

Sabato 30 agosto: Piazza Plebiscito ore 22.00 James Senese: Chest Nun è 'a Terra mia tour 2025.

Località Cervo, festeggiamenti in onore della Madonna di Pompei a cura della parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino”

Domenica 31 agosto: Località Valleluogo, IV edizione Trekking a Valleluogo a cura dell’associazione “Amici di Valleluogo”

Museo Civico e della Ceramica, ore 18.00, presentazione del libro "Trilogia Vedica" di Maurizio Pompeo, autore di pubblicazioni precedenti nel corso degli anni.

Arena Mennea, ore 20.30: il palio delle contrade a cura dell’associazione"Rievocazione storica del dono delle Sante Spine".

Sabato 6 settembre: villa comunale, dalle 9.00 alle 17.00 la seconda edizione di "Dog Day" a cura dell’associazione di promozione sociale “Behuman".

Giovedì 7 settembre: centro storico dalle 9.30, la gara podistica Ariano Arena 2024 IV e Family Run a cura dell'associazione Marathon club.

Sempre nel centro storico dalle 17.30, passeggiate urbane a passo lento a cura della “Pro Loco I Normanni”

8-9-10 settembre: Località Camporeale ore 20.30, prima edizione del premio teatrale città di Ariano Irpino a cura dell’Associazione culturale “Ygggdrasill"

11-14 Settembre: Villa Comunale. Ariano biofestival d'Irpinia II edizione a cura del’ “Biodistretto d’Irpinia”e del Comune di Ariano Irpino”. L'anteprima giovedì 11 Settembre ore 20.30 nel suggestivo rione Casalino.

Tre giorni di esposizioni, degustazioni e approfondimenti organizzati dal Biodistretto d’Irpinia in collaborazione con il Comune di Ariano Irpino, del Gal Irpinia e della Regione Campania e con il Patrocinio di Regione Campania, Provincia di Avellino, Camera di Commercio Irpinia-Sannio, Comunità Montana dell’Ufita.

L’obiettivo è valorizzare le eccellenze del territorio, offrire uno spazio di condivisione ai produttori locali, ambasciatori di un’agricoltura sostenibile e incoraggiare il turismo enogastronomico delle aree interne.

