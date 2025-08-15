Villanova del Battista accoglie Miramont-de-Guyenne Rinnovato il gemellaggio nel segno dell’amicizia europea

Villanova del Battista è pronta ad accogliere con gioia e orgoglio gli amici di Miramont-de-Guyenne, in occasione del rinnovo del gemellaggio che unisce le due comunità nel segno dell’amicizia, della solidarietà e della cooperazione tra popoli.

Un legame che affonda le radici nel rispetto reciproco e nella volontà comune di costruire ponti culturali, sociali e umani tra territori, e che oggi si rinnova con entusiasmo grazie all’arrivo di una nutrita delegazione francese.

Domani, sabato 16 agosto sarà accolta la prima parte della delegazione proveniente da Miramont-de-Guyenne, che giungerà in aereo.

Un altro momento simbolico e molto atteso sarà l’arrivo, lunedì 18 agosto, della compagine francese che ha scelto di raggiungere Villanova in bicicletta, attraversando l’Europa con spirito di avventura, determinazione e fratellanza.

Per celebrare questo momento speciale, lunedì 18 agosto alle ore 19:30, si terrà la cerimonia di benvenuto ufficiale presso il Mumut, museo multimediale della transumanza. Sarà un’occasione di festa e di riflessione, durante la quale saranno rinnovati i sentimenti di amicizia e collaborazione che legano le due comunità.

Il Sindaco di Villanova del Battista, Ernesto Iorizzo, rivolge un caloroso saluto:

“È con grande emozione che rinnoviamo il gemellaggio con i nostri amici di Miramont-de-Guyenne. Questo legame rappresenta per noi un esempio concreto di amicizia europea, costruita nel tempo con impegno e partecipazione. Siamo onorati di accogliere la delegazione francese, giunta fin qui con il cuore, lo spirito e… le gambe! A loro va il nostro più sincero benvenuto. Che questo incontro possa rafforzare ancora di più i nostri rapporti, aprendo nuove strade di collaborazione, cultura e amicizia.”

Durante il soggiorno, sono previsti momenti di condivisione culturale, visite guidate, spettacoli e incontri tra cittadini delle due comunità, nel segno di un’Europa più vicina, solidale e consapevole delle proprie radici Benvenuti a Villanova del Battista!"