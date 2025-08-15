Saldi estivi ad Ariano, Confcommercio: "Ecco un primo bilancio" Buona affluenza nei centri commerciali e nelle vie dello shopping

Nei primi giorni si è registrata una buona affluenza nei centri commerciali e nelle vie dello shopping. Anche la notte bianca è stata un successo più degli altri anni nel centro storico.

I saldi continuano a rimanere una leva importante, benché con margini più ridotti rispetto al passato, grazie anche alle promozioni online attive durante tutto l’anno.

Bilancio del presidente Nicola Grasso.

1. Affluenza consistente già nella prima settimana

Come nel resto della Campania, anche ad Ariano Irpino ci si può aspettare una partecipazione attiva della clientela, soprattutto nei primi giorni del periodo promozionale.

2. Occhio al rispetto delle regole

Anche Confcommercio Ariano distretto di Avellino - Campania ha rilanciato l’esigenza di maggior controllo sui prezzi e sull’osservanza delle regole: esposizione dei prezzi precedenti, trasparenza sconti, divieto di promozioni anticipate. A livello locale, questo significa che i commercianti sono probabilmente incentivati a giocare in modo chiaro e corretto.

3. Meno entusiasmo ma trend stabile

A livello generale, la percezione è che i saldi vendano ancora, ma con meno margine di “entusiasmo” rispetto al passato: sconti meno incisivi, consumatori più consapevoli, e margini ridotti. È plausibile che anche i negozi di Ariano Irpino vivono una simile dinamica.