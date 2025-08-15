Ferragosto ad Ariano: solennità della Madonna dell'Assunta

Solennità della Madonna dell'Assunta ad Ariano Irpino. Dalla Basilica Cattedrale alla chiesa di contrada Manna, comunità ben diretta con grande zelo da don Antonio Ventulli.
Dopo l'intenso triduo in onore della Vergine, il santo rosario e la supplica oggi è la giornata clou dei festeggiamenti
Da stamane alle 7.00 le celebrazioni, la seconda alle 9.00 per poi proseguire alle 11.00 e 19.00. La processione sarà a accompagnata dalla banda musicale "Città di Pannarano".
Ieri sera la tradizionale processione a partire da località Scarnecchia a seguire ore 19:00 la messa presieduta dal vescovo Sergio Melillo.
Domani come da tradizione i festeggiamenti in onore di San Rocco con la celebrazione in programma alle ore 19.00.