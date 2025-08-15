VIDEO Relax, natura e carne alla brace: tutti pazzi per il Terminio a Ferragosto Tradizione rispettata: da Napoli e dal Salernitano in tanti scelgono il serinese

Ferragosto all'insegna della natura in Irpinia. Sono arrivati dal napoletano, dal salernitano e non solo tantissimi turisti a caccia di bellezza, incanto e natura nel cuore della verde Irpinia. Bene le strutture ricettive, come anche i parchi verdi e aree attrezzate della provincia. Come da tradizione in migliaia si sono riversati sul Terminio nel serinese. Arrivano da Nocera, Salerno., Torre del Greco, Caivano, Napoli, Pagani e non solo i turisti del mordi e fuggi, nel giorno dedicato alla Madonna Assunta. Melone, pizza di maccheroni, carne alla brace, verdure grigliate tra le pietanze preparate e gustate nelle aree dedicate. Funziona il piano sicurezza messo in campo dalle forze dell'ordine, con presidi rafforzati negli snodi cruciali dei collegamenti.