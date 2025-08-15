Il carro di Fontanarosa supera ogni ostacolo e giunge al traguardo: che emozione Una domenica speciale che per il popolo fontanarosano è fede, tradizione, devozione e leggenda

In un orario inconsueto rispetto al solito, a causa delle avverse condizioni meteo di ieri il carro di Fontanarosa stamane ha mostrato tutta la sua forza, superando ogni ostacolo durante la grande tirata. Una domenica speciale che per il popolo fontanarosano è fede, tradizione, devozione e leggenda.

Emozioni uniche, tramandate di generazioni in generazione. Il sole rovente non ha fermato, anziani, adulti, giovani e bambini. Un'intera comunità in festa intorno al suo baluardo. Clima da batticuore nella famosa curva, la più difficile e temuta e poi un sospiro di sollievo unito al grande urlo di gioia, tra lacrime e commozione. E anche quest'anno è fatta.

Il carro” di Fontanarosa è un obelisco straordinario alto circa 30 metri, fatto di legno e paglia, montato su un mezzo agricolo tirato dai buoi in onore della Madonna della Misericordia.

Da campo del giglio alla chiesa di San Rocco è invece il tragitto emozionante del grande obelisco di paglia realizzato a Flumeri di scena questa sera.

Un appuntamento che come ogni anno chiama a raccolta molti emigranti, giunti appositamente anche dall'estero per onorare San Rocco. A trainarlo qui non ci sono buoi ma un trattore.

Solo al calar del tramonto, verso sera si potrà come ogni anno gioire in lacrime e abbracciarsi intorno al giglio, orgoglio del popolo flumerese.