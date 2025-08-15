"Siamo sempre gli stessi abitanti a pagare e intanto l'acqua si spreca a fiumi" La protesta dalle contrate arianesi maggiormente penalizzate

Senz'acqua da domenica scorsa a Trevico in contrada Molini e in alcune zone di Vallesaccarda. Stesso disagio in alcune zone rurali di Ariano Irpino, da tre giorni a Serra, Trave, Santa Regina, Pianotaverna. Oltre a Montecalvo Irpino zona San Felice e Corsano. E' il dato di questo amaro ferragosto 2025 che viene fuori da un nostro sondaggio. Nessun problema nel centro della città e nelle due direttrici Martiri-Cardito in questa giornata, almeno finora. E intanto l'acqua si spreca a non finire. Due perdite le più lampanti in località Torana da diverse settimane.

Scriveva bene da Ariano Irpino esattamente un anno fa a ferragosto Maria Luparella:

"E' tradizione consolidata trascorrere il giorno di ferragosto a casa mia con persone a me care. Quest'anno facendo un po' di conti non sarà possibile: se ciascun ospite dovesse usufruire del bagno una sola volta, sarebbero 22x7 litri di acqua =154 l, ma, visto che il vino scorre a fiumi, quella cifra va almeno raddoppiata! E non è tutto: 22 litri solo per cuocere la pasta, poi per pulire il pesce, lavare la frutta, sistemare sedie e tavoli, il pavimento, il bagno e la cucina, sia prima che dopo il pranzo, senza contare piatti e bicchieri (e no, quelli di carta non sono un’opzione, perché tra ospitalità e rispetto per l’ambiente, il mio senso del dovere prevale). Insomma, il mio deposito d’acqua sarebbe insufficiente... sempre che il giorno prima si riempia, cosa tutt’altro che scontata. Dal 12 giugno, infatti, l'erogazione giornaliera a bassa pressione non supera le due ore, ma con frequenza settimanale l'acqua manca per tre giorni consecutivi, e ferragosto potrebbe essere il caso. Quest'anno allora, con grande dispiacere, dovrò rinunciare agli amici. Buon ferragosto a tutti!"

Non è cambiato assolutamente nulla. Il "copia e incolla" calza a pennello anche quest'anno, tra la delusione e l'amarezza di tanti turisti ed emigranti giunti in questo mese di agosto ad Ariano Irpino per rilassarsi e non certo snervarsi la mente.