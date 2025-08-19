Estate arianese da delirio alla Frolice e domani Brancale in piazza Mazzini Corse aggiuntive e straordinarie dell’Amu in vista del concerto della cantautrice italiana

Estate arianese da delirio in località Frolice ad Ariano Irpino. Un fiume umano di gioia ed entusiasmo ieri per tarantella dance, il party che sta spopolando nelle piazze italiane. E questa sera il vero, unico e originale spettacolo musicale e scenografico Nostalgia 90 con ingresso libero. E' la vigilia di un altro momento da urlo che vedrà protagonista ancora una volta piazza Mazzini, così come lo è stata a giugno con Franco Ricciardi in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Arriverà questa volta ad Ariano la nota cantautrice italiana Serena Brancale.

Il cambio di location, non più piazza plebiscito ma piazza Mazzini, per intenderci Pasteni, è stato deciso causa della partecipazione del pubblico, che si prevede sarà considerevole anche da fuori città, e della limitata capienza di quella principale.

"Abbiamo dovuto optare per uno spazio più ampio, per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, accogliendo al meglio gli arianesi e i tanti visitatori da fuori città,” ribadisce il sindaco, Enrico Franza. "Il concerto si terrà in una delle piazze storiche della nostra Ariano, già nota per ospitare eventi di grande richiamo, e siamo felici di annunciare che tutto è pronto per vivere insieme questa magica notte d’estate".

Informazione importante

Per garantire un facile accesso all’evento, sono previste corse aggiuntive e straordinarie dell’Amu a partire dalle due periferie Martiri, fermata località Perazzo, e Cardito, fermata scuola Media Mancini, dalle ore 20.30 alle 01.30. L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare e a condividere un momento di grande musica e convivialità. Non mancate!"