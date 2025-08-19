Emozionante congedo dei bambini Saharawi ad Ariano: grande solidarietà Una festa davvero coinvolgente nel quartier generale dell'associazione Vita

Dalla melodia coinvolgente di Seppuccio Junior e Gabriella Gallotti a quella di Terry e Angelone passando per quella spagnola di dj Panko conosciuto in tutto il mondo per la sua collaborazione con la band Ojos de Brujo.

Una festa davvero coinvolgente carica di emozioni nel quartier generale dell'associazione Vita ad Ariano Irpino in occasione del saluto conclusivo ai bambini Saharawi prima della loro partenza dall'Italia.

Un momento di incontro, amicizia e condivisione, tra sorrisi, musica, balli, gastronomia locale e allegria con la presenza dell'artista napoletano Lino Barbieri cantante e cabarettista, da anni particolarmente legato al presidente Guglielmo Ventre. "E' un'associazione che ho visto nascere e quando il gigante buono chiama non si può dire no. Iniziative come queste aprono il cuore e la mente. Grazie per ciò che fai Guglielmo. E ci sarò sempre per te".

"E’ stata una bellissima esperienza anche quest’anno - spiega Sonia Bruno - e già siamo pronti per ripartire anche per il 2025. Siamo felici che i bambini portano a casa esperienze davvero particolari e interessanti, scambi culturali. Hanno avuto modo di vedere realtà che sono lontane dai loro orizzonti. Hanno potuto sognare soprattutto cosa vogliono diventare da grandi.

Sono stati ricevuti con tutti gli onori e dobbiamo ringraziare la generosità dell’Irpinia, della comunità di Ariano, di tutte le persone che in qualunque forma e modo ci hanno contattato pur di offrire qualcosa a vantaggio di questi piccoli ambasciatori di pace".