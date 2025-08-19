Rubinetti a secco, Irpinia in rivolta: oltre 20 comuni senz'acqua stanotte L'elenco. Stop all'acqua dalle 22 di oggi 19 agosto, ecco dove

Emergenza idrica senza fine in Irpinia e anche stanotte oltre venti comuni restano a secco. Alto Calore Servizi S.p.A. ha annunciato la sospensione notturna dell’erogazione idrica in numerosi comuni dell’Irpinia a partire da oggi, a causa di una significativa diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi. Un elenco che contempla comuni della Baronia, Partenio e hinterland del Capoluogo.

Comuni e aree interessate dalle interruzioni

L’interruzione riguarderà, in particolare, i serbatoi e le reti di distribuzione nei territori di Ariano Irpino (Rione Martiri, Cardito e contrade rurali), Grottaminarda, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, San Nicola Baronia (Contrade Ferregne e Serracoppola), Villanova del Battista, Scampitella, Flumeri, San Sossio Baronia, Trevico, Vallesaccarda, Zungoli, Mugnano del Cardinale, Sirignano, Quadrelle (solo serbatoio Alto), Monteforte Irpino, Summonte, Sturno, Lioni (serbatoio San Bernardino), Gesualdo, Frigento (serbatoi Lappierti e San Marco) e Montella.

Orari delle chiusure programmati

Le chiusure avranno generalmente luogo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, salvo comunicazioni differenti, con possibili effetti anticipati sulle singole utenze in funzione del riempimento delle condotte. Nel caso di Montella, l’interruzione proseguirà per quattro notti consecutive, dalle 23:00 alle 06:00.

Le raccomandazioni

Al momento della riapertura, potranno verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua, che non ne pregiudicano la potabilità; si raccomanda comunque di far scorrere l’acqua fino alla completa scomparsa dei residui.

Informazioni e contatti utili per gli utenti

Alto Calore Servizi S.p.A. invita gli utenti a consultare il sito web aziendale e i canali social per aggiornamenti e segnala il numero verde 800954430 per necessità urgenti.