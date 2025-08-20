Meno acqua nelle sorgenti, rubinetti a secco stanotte nell'avellinese: ecco dove Da Montella a Salza Irpina, passando per Montefalcione e Lioni sospensioni a raffica

Una persistente diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi e i serbatoi a servizio di vari comuni della provincia di Avellino subiranno sospensioni notturne dell’erogazione dell’acqua. Succederà anche stanotte tra il 20 agosto 2025 e il 21 agosto 2025. Nuova nottata di passione in molti comuni della provincia di Avellino. Le interruzioni riguarderanno Montella, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, Sorbo Serpico, San Potito Ultra, Parolise, Salza Irpina, Lapio, San Mango sul Calore, Pratola Serra, Montefalcione, Mugnano del Cardinale, Taurasi, Lioni e Castelvetere sul Calore nei prossimi giorni.

Chiusura del serbatoio di Montella

La sospensione idrica interesserà il Comune di Montella dalle ore 23:00 di martedì 19 agosto 2025 fino alle ore 06:00 di sabato 23 agosto 2025. Gli orari indicati si riferiscono all’effettiva chiusura e apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici; per le singole utenze, gli effetti varieranno in funzione del tempo necessario per il riempimento delle condotte. Data la carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi anticipatamente. Alla riapertura del flusso, sono possibili episodi transitori di torbidità dell’acqua, che non pregiudicano la potabilità; si consiglia di far scorrere l’acqua fino alla scomparsa di eventuali residui.

Interruzioni nei comuni di Ospedaletto d’Alpinolo e Summonte

Nei Comuni di Ospedaletto d’Alpinolo e Summonte, la chiusura notturna dei serbatoi avverrà dalle ore 22:00 di mercoledì 20 agosto alle ore 06:00 di giovedì 21 agosto 2025.

Sospensioni idriche in altri comuni irpini

I serbatoi che servono Sorbo Serpico, San Potito Ultra, Parolise, Salza Irpina, Lapio, San Mango sul Calore, Pratola Serra (solo Serbatoio Nocione) e Montefalcione (solo Serbatoio Croce e Bosco) saranno chiusi dalle ore 22:00 di mercoledì 20 agosto alle ore 06:00 di giovedì 21 agosto 2025. Il serbatoio a servizio di Mugnano del Cardinale subirà la stessa sospensione nello stesso arco orario.

Chiusure a Taurasi, Lioni e Castelvetere sul Calore

La chiusura notturna interesserà anche il Comune di Taurasi (Serbatoio Rurale a servizio di Via Mirabella, Via Calore, C.da Padulisi e zone limitrofe), Lioni (tutto il territorio comunale) e Castelvetere sul Calore (Serbatoio Pezza Cancelli a servizio del centro urbano), dalle ore 22:00 di mercoledì 20 agosto alle ore 06:00 di giovedì 21 agosto 2025.