Servizio navette straordinario per il concerto di Serena Brancale: ecco le info

In occasione del concerto di Serena Brancale, in programma questa sera, martedì 20 agosto, in piazza Mazzini, il comune di Ariano Irpino in collaborazione con l’Amu azienda mobilità ufitana, hanno organizzato un servizio straordinario di trasporto pubblico per facilitare l’arrivo e il rientro degli spettatori.
Le navette gratuite saranno attive in orario continuato dalle ore 20:30 fino alle 01:30, collegando il rione Cardito e Martiri con il centro città.
Percorsi delle navette:
Linea Rione Cardito – Centro
Itinerario: Scuola Media Cardito – San Pietro – Via Nazionale – Via San Leonardo
Linea Rione Martiri – Centro
Itinerario: Martiri Perazzo – Cimitero – Via San Leonardo
L'appello
"Si invita la cittadinanza a usufruire del trasporto pubblico per ridurre il traffico e agevolare la viabilità".