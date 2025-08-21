L'estate arianese è anche solidarietà: in villa comunale raccolta indumenti

Sabato 30 agosto, di scena l'aperitivo riciclato

l estate arianese e anche solidarieta in villa comunale raccolta indumenti

L'aperitivo riciclato...

Ariano Irpino.  

Um evento pensato per raccogliere indumenti inutilizzati, da dastinare a persone che ne hanno bisogno. L'appuntamento con la solidarietà è in programma sabato 30 agosto al Greener Bar Villa di Ariano Irpino. 

Il tutto accompagnato da un aperitivo dalle 17:00 alle 22:00, con un dj set che renderà la serata ancora più speciale.

L'aperitivo riciclato, è l’occasione perfetta per fare spazio nei propri armadi sorseggiare un drink!

"Si tratta di un esperimento sociale che riteniamo benefico per tutti: donare abiti usati non significa solo offrire loro una nuova vita, ma anche contribuire a ridurre l’impatto ambientale causato dalla produzione di nuovi indumenti. Ad esempio, donare 50 kg di vestiti permette di evitare l’emissione di 180 kg di CO2 e di risparmiare 300.000 litri d’acqua".
 

Ultime Notizie