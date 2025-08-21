"Abbiamo lavorato tantissimo, magari ci fossero altri eventi di questa portata" A parlare sono i gestori dei locali dislocati tra la villa comunale, via tribunali e via D'Afflitto

"Abbiamo incassato il 70% in più rispetto alle altre sere, ci siamo visti costretti a mandare via a malincuore tantissime persone per mancanza di posti. Abbiamo lavorato davvero tantissimo.

Un via vai di persone assurdo, giunte da ogni parte, non solo dalla nostra regione. C'è chi ha sostato prima, durante e dopo il concerto. Impressionante. Magari ci fossero altri eventi di questa portata a fine estate da via tribunali a piazza Roma, coinvolgendo tutti". A parlare sono i gestori dei vari locali dislocati tra la villa comunale, via tribunali e via D'Afflitto.

E' l'altra faccia del concerto di Serena Brancale e degli ultimi eventi che hanno visto protagonista i, centro storico.

I benefici che portano ad una città le iniziative dell'estate a prescindere dai gusti. La stima potrebbe essere anche maggiore di quella ufficiale che varia dai 4 ai 5000 se si considera il flusso notevole di persone fuori dall'area concerto.

E in tutto questo ha funzionato alla perfezione la macchina della prevenzione e ordine pubblico coordinata da polizia, carabinieri vigili urbani, sicurezza e safety, volontari. Fatta eccezione di qualche lieve malore, non si sono registrati problemi di alcun tipo, grazie ad un lavoro sinergico e coordinato che ha visto impegnate più forze in campo. Una prova sotto il profilo dell'ordine pubblico superata a pieni voti.