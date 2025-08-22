Il gemellaggio Villanova del Battista-Miramont-de-Guyenne coinvolge Ariano La calorosa accoglienza del vescovo Sergio Melillo nella basilica cattedrale

Un momento di forte significato spirituale e culturale ha arricchito il gemellaggio tra Villanova del Battista e Miramont-de-Guyenne. I rappresentanti delle due comunità, accompagnati dall’amministrazione comunale di Villanova del Battista, hanno fatto visita alla basilica cattedrale di Ariano Irpino, dove sono stati calorosamente accolti dal vescovo Sergio Melillo insieme al vicario Antonio Blundo.

La visita, inserita nel programma delle attività del gemellaggio, ha rappresentato un’occasione per rafforzare i legami tra le due comunità, unite da sentimenti di amicizia, collaborazione e condivisione di valori comuni.

Durante l’incontro, il vescovo ha rivolto parole di benvenuto agli ospiti francesi e ha sottolineato l’importanza del dialogo tra popoli e culture diverse, all’interno di un percorso di fraternità e pace. Presenti i membri dell’amministrazione comunale, l’assessora Rossella Silano e il consigliere comunale Massimiliano Vernacchia che hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e per l’accoglienza ricevuta.

La visita si è conclusa con un momento di preghiera nella splendida cornice della cattedrale, simbolo di fede e di identità per tutto il territorio arianese. Il gruppo ha fatto tappa anche in altri luoghi di cultura della città.

Questo evento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di gemellaggio che, nel tempo, continua a generare esperienze di crescita, dialogo interculturale e amicizia duratura.