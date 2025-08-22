Ariano: quei due palazzi avvolti dal degrado in via Calvario Un pugno nell'occhio in contrasto sicuramente con le opere di riqualificazione urbana in centro

Versano in condizioni di estremo degrado il palazzo ex Sip e telecom dove ha sede da anni il grande traliccio e il vicino stabile di poste italiane.

Un pugno nell'occhio in contrasto sicuramente con le opere di riqualificazione urbana che stanno interessando via Calvario ed altre aree del centro storico.

Carenze strutturali evidenti, gronde sospese, soglie di marmo divelte, facciate sudice da anni. Un'immagine davvero indecorosa.

Il comune per la verità dal canto suo, si è già attivato, invitando i proprietari degli immobili a mettere in sicurezza gli edifici e al ripristino del decoro, ricevendo anche garanzie. La speranza è che possa avvenire al più presto nell'ottima della collaborazione al fine di restituire un volto dignitoso alla città.