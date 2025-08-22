Comunità montana Ufita ad Ariano: è di nuovo caos Sale la tensione tra i forestali: ad oggi vantano quasi quattro mensilità arretrate

Sale la tensione tra i forestali della comunità montana Ufita, che ad oggi vantano quasi quattro mensilità arretrate.

"Tutto secondo le previsioni, visto che alla mancata allocazione della forza lavoro sui progetti da realizzare si è prediletta la strada della fornitura di multiservizi ai sindaci di dei 21 comuni , ai quali si ribadisce, che gli idraulici forestali sono funzionali alla messa in sicurezza dei propri territori , non a colmare servizi di varia natura che sono in capo agli enti comunali".

E' quanto scrivono in una nota: Luigi Pagano Fai-Cisl Irpiniasannio, Carlo Ceccarelli Flai-Cgil e Antonio De Lillo Uila-Uil Avellino.

"Intanto gli effetti di queste decisioni tecnico-politiche, si riverberano inesorabilmente sui lavoratori propri concittadini , che per la prima volta nella storia di questo ente, hanno trascorso un ferragosto senza un centesimo.

In questi casi ovviamente "vox populi": la Regione non manda i soldi! La Regione manda e manderà i soldi solo in presenza di progetti realizzati, non piazze o stradine pulite!"

Con queste motivazion, Fai-Flai-Uila hanno chiesto un urgente incontro con la presidenza dell'ente, nonché con la parte tecnica per una verifica sullo stato della questione e verifca modalità dell’organizzazione piramidale del lavoro.