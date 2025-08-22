Pace e preghiera: Kantiere Kairos illuminano l'estate ad Ariano Evento sostenuto dal Vescovo Sergio Melillo in collaborazione con don Daniele Palumbo

I Kantiere Kairos illuminano una sera d'estate ad Ariano! L'evento è stato sostenuto dal Vescovo Sergio Melillo in collaborazione con don Daniele Palumbo che ha aperto le porte della bella Chiesa di Sant'Agostino e il Germoglio di Iesse che ne ha curato l'evangelizzazione come ogni anno,almeno una volta all'anno.

Numerosi feedback positivi ricchi di gratitudine per una serata animata dalla musica del gruppo cristiano cattolico composto da quattro artisti che hanno trasformato tutto in una bellissima atmosfera di pace e preghiera.

Anche la danza iniziale curata dal centro studi danza Roberta Musto, con un chiaro riferimento alla pace, ha favorito un clima suggestivo che ha aperto le porte al concerto vero e proprio all'interno della Chiesa.

All'esterno anche un info point per promuovere la prevenzione e la lotta alle dipendenze di cui il Germoglio si occupa da tempo.

Che dire.... è bello sapere che c'è ancora chi cerca Dio e la Chiesa gremita di persone giovani di passaggio che incuriositi si sono fermati dinanzi a Gesù Eucarestia, ne ha confermato la forza.