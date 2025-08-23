Ariano, Trave e Tesoro: degrado, scempio rifiuti e cuccioli abbandonati La polizia municipale ha sanzionato molti cittadini ma la lezione sembra che non sia ancora bastata

La struttura di una fabbrica dismessa che cade a pezzi, degrado e abbandono selvaggio di rifiuti lungo la strada che porta ad un noto laghetto. Lo scempio questa volta ci viene segnalato da contrada Trave ad Ariano Irpino. Gli incivili qui hanno scaricato di tutto, indisturbati e impuniti. La foto è riduttiva. E' solo il minimo di ciò che è stato sversato.

Ma non è l'unico caso. Continuando a percorrere la strada provinciale 10 che porta a Monteleone di Puglia arriviamo in un altro luogo che sta diventando davvero uno sversatoio a cielo aperto. E in questi giorni di agosto ci hanno pensato molti turisti incivili ad alimentarlo. Si tratta della famigerata cava di Tesoro dove anche qui vi è una struttura dismessa da anni, rifugio di animali e invasa di rifiuti di ogni genere tra cui amianto.

La polizia municipale ha sanzionato diversi cittadini ma la lezione sembra che non sia ancora bastata. Ma attenzione: è proprio di stamane, la notizia relativa all'abbandono di alcuni cuccioli di cane. Sono lì affamati e a rischio. Viene rivolto un appello a chi di competenza e ai gruppi di volontari ad intervenire al più presto.