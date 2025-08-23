Polizia municipale ad Ariano: agenti da oggi anche in moto lungo le strade Efficienza e prontezza operativa sul territorio

Non accadeva dalla fine degli anni 60 inizio anni 70 a memoria di più persone e del colonnello Angelo Bruno. Dopo oltre 50 anni torna a sorpresa ad Ariano Irpino il servizio motomontato della polizia municipale.

E' stato lo stesso comandante a ritirare e ad inaugurare per primo in sella insieme ad uno dei suoi agenti le due moto, da oggi in dotazione al corpo. Sono cinque gli agenti finora che potranno alternarsi alla guida.

Un servizio importante e strategico che va ad inserirsi in un piano di organizzazione e ristrutturazione della polizia municipale che negli ultimi anni è cambiato notevolmente in termini di qualità ed efficienza.

Rinnovamento del parco auto e ammodernamento degli uffici. L'ultimo tassello importante è l'istituzione della centrale dei sistemi di video sorveglianza in città. E a breve, dal prossimo primo settembre entreranno in servizio tre nuove unità.

Un servizio quello in questione che permetterà sicuramente una maggiore agilità nel traffico, migliorando la rapidità di intervento in situazioni di emergenza o per il pattugliamento del territorio.

Nel caso specifico di Ariano, sia nel centro storico che lungo la statale 90 delle puglie nelle due direttrici Cardito e Martiri ad alta densità di traffico.

Pattugliamento, viabilità, onori alla città e scorte. Una maggiore duttilità nei servizi, con la possibilità per gli agenti, cosa che non potrebbe avvenire in auto, di potersi eventualmente sganciare l'uno dall'altro, per raggiungere anche in solitaria un obiettivo in caso di emergenza. Di grande utilità anche in caso di staffetta verso il pronto soccorso arianese ed altre emergenze sanitarie.

Efficienza e prontezza operativa. Un impegno a 360 gradi per la polizia municipale di Ariano Irpino. Un gruppo affiatato e unito. Per la verità, mai stato così. Dall'avvento del colonnello Bruno si è registrato maggiore entusiasmo, motivazione e dinamismo. E l'arrivo delle due moti è sicuramente oggi una spinta in più a fare ancora meglio, nell'ottica dell'innovazione e controllo assiduo della città.