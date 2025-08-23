Ariano ricorda Nicola Savino: un gentiluomo della cultura A Piano della Croce terza serata del folk festival. Ma ecco tutti gli eventi fino a settembre

Book zone Nicola Savino. Seconda serata dedicata ad un baluardo della cultura arianese. L’iniziativa nasce da un progetto visionario del professore che desiderava rendere Ariano protagonista di un evento culturale in grado di integrare i concetti di identità, cultura e radici.

L'appuntamento è al museo civico orari 17.00-19.00. Ideazione e coordinamento Luigi Lambiase e Eleonora Pisapia. Visual “Il ricordo tace” Rossana Scaperrotta.

Ieri è stata la volta di Rocco Moccia che ha presentato un interessante e inedito volume dal titolo: "Ti racconto l'Irpinia, storia e leggende".

Questa sera toccherà a Nicola Prebenna con la presentazione dei libri: "Non di solo pane e Grasaglia e spiragli". Interverrà Silvio Sallicandro. Ne parleranno con l'autore: Michele Ciasullo e Michele Zarrella. Conclusioni dell'evento affidate a Luigi Lambiase e Eleonora Savino. Interventi musicali omaggiati dal maestro Carlo Alterio, all'associazione Marechiaro di Vinovo.

A Piano della Croce ancora una serata dell'Ariano folk festival: An Dannsa Dun Feate Paolo Baldini, Santrofi, Sowe.

Domani, domenica 24 agosto: Località Camporeale dalle ore 11.00 III edizione Summer Tuning a cura dell’“Associazione “Club Tuning Irpinia”

Località Piano della Croce, l'ultima serata dell'Ariano folk festival. Alamedadosoulna, Son Rompe Pera, Joe Yorke.

Dal 25 agosto: Club La Tartaruga, torneo di tennis Tpra London Expert Level, a cura dell'Asd tennis La Tartaruga.

Via Lapronia, Largo Bevere-Gambacorta e Museo della Civiltà Normanna | dalle ore 10.00 alle 17.00 raccontiamo le assise di Ariano a cura dell’Associazione "Un Mondo a Colori".

Dal 28 Al 31 agosto al via l'ultima rassegna di punta dell'estate, particolarmente attesa: "Vicoli è arte" nel cuore del centro storico. Arte, artigianato artistico, mostre d'arte contemporanea, artisti di strada, laboratori tematici, gastronomia.

Venerdì 29 agosto: Vico Lapronia, Largo Bevere-Gambacorta e Museo della Civiltà Normanna, dalle ore 10.00 alle 17.00: "Dai, nonna racconta! a cura dell’Associazione “Un mondo a colori”

Sabato 30 agosto: Piazza Plebiscito ore 22.00 James Senese: Chest Nun è 'a Terra mia tour 2025.

Località Cervo, festeggiamenti in onore della Madonna di Pompei a cura della parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino”

Domenica 31 agosto: Località Valleluogo, IV edizione Trekking a Valleluogo a cura dell’associazione “Amici di Valleluogo”

Museo Civico e della Ceramica, ore 18.00, presentazione del libro "Trilogia Vedica" di Maurizio Pompeo, autore di pubblicazioni precedenti nel corso degli anni.

Arena Mennea, ore 20.30: il palio delle contrade a cura dell’associazione"Rievocazione storica del dono delle Sante Spine".

Sabato 6 settembre, villa comunale, dalle 9.00 alle 17.00 la seconda edizione di "Dog Day" a cura dell’associazione di promozione sociale “Behuman".

Giovedì 7 settembre: centro storico dalle 9.30, la gara podistica Ariano Arena 2024 IV e Family Run a cura dell'associazione Marathon club.

Sempre nel centro storico dalle 17.30, passeggiate urbane a passo lento a cura della “Pro Loco I Normanni”

8-9-10 settembre: Località Camporeale ore 20.30, prima edizione del premio teatrale città di Ariano Irpino a cura dell’Associazione culturale “Ygggdrasill"

11-14 settembre: Villa Comunale. Ariano biofestival d'Irpinia II edizione a cura del’ “Biodistretto d’Irpinia”e del Comune di Ariano Irpino”. L'anteprima giovedì 11 Settembre ore 20.30 nel suggestivo rione Casalino.

Tre giorni di esposizioni, degustazioni e approfondimenti organizzati dal Biodistretto d’Irpinia in collaborazione con il Comune di Ariano Irpino, del Gal Irpinia e della Regione Campania e con il Patrocinio di Regione Campania, Provincia di Avellino, Camera di Commercio Irpinia-Sannio, Comunità Montana dell’Ufita.

L’obiettivo è valorizzare le eccellenze del territorio, offrire uno spazio di condivisione ai produttori locali, ambasciatori di un’agricoltura sostenibile e incoraggiare il turismo enogastronomico delle aree interne.