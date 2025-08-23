Ariano: un esempio vero di chi ama profondamente la propria città Un'azione nobile e dettata dal cuore

Li abbiamo incontrati in varie zone dalla città, dal centro alle periferie e zone rurali, lungo strade, vicoli cunette e spazi verdi.

Un'azione nobile e dettata dal cuore che può svolgere solo chi ama profondamente la propria città, come più volte documentato anche con Paolo De Gruttola.

Sono in pochi ma valgono tantissimo. Sono coloro che si battono davvero e con i fatti per tenere in ordine i propri luoghi. Iniziative non come quelle che avvengono una volta all'anno. Loro ci sono sempre. E lo hanno fatto anche in questo penultimo week end di agosto.

Puliamo Ariano. "Oggi splendida giornata - scrive Nicola Petrillo - faticosa ma molto bella in compagnia di Roberta Musto Rosa De Dominicis Carlotta Pisapia Bruno Riccio Alberto Francesco e Andrea. Oggi ci siamo superati. Via Vitale Via San Leonardo Via Guardia e Viale Tigli. Annalisa Di Laurenzo Carmine Lo Conte Serena Musto Alessandro Macchione Oggi Nonna Rosa sembrava l'uomo ragno. Grazie a tutti.....alla prossima".