San Sossio Baronia: Fede e devozione intorno a San Francesco Saverio e San Rocco Oggi la giornata clou con la tradizionale processione

Fede e devozione a San Sossio Baronia in Irpinia intorno a San Francesco Saverio e San Rocco. Giornate particolarmente intense per i fedeli della parrocchia di Santa Maria Assunta. Un triduo di preghiera molto sentito dalla comunità, partito lo scorso 21 agosto. Ieri le due celebrazioni eucaristiche nella chiesa di San Francesco Saverio e in serata la solenne processione della statua del santo, che ha visto una massiccia partecipazione grazie anche alla presenza di moltissimi emigranti.

A guidarla è stato il parroco don Michele Brescia insieme al sindaco del paese Felice Orlandella. Presenti i carabinieri e i volontari della protezione civile flumerese con il presidente Francesco Giacobbe, i quali hanno anche svolto il servizio antincendio durante lo sparo dei fuochi pirotecnici.

Oggi la giornata clou in onore di San Rocco con la solenne celebrazione alle 18.30, oltre a quella tenutasi stamane e alla tradizionale processione che concluderà i festeggiamenti religiosi.