Villanova del Battista: attesa ed entusiasmo per la tirata del giglio 2025

Villanova del Battista si prepara con grande entusiasmo alla tradizionale tirata del giglio, in programma per mercoledì 27 agosto alle ore 17:00.
Come da consuetudine, l’imponente obelisco di paglia alto ben 30 metri, dedicato al Santo Patrono San Giovanni Battista, partirà da piazza Ottaviano Silano, attraverserà le vie del centro storico e giungerà in Piazza Aldo Moro, accompagnato dalla partecipazione calorosa di tutta la comunità.
Il sindaco Ernesto Iorizzo ha voluto ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: "Dal responsabile dell’organizzazione, il consigliere comunale Mario Ciccone, dal consigliere Giovanni Raduazzo, fino ai veri custodi dell’antica arte della lavorazione della paglia: i maestri Carmine Silano e Giovanni Pippo.
Insieme a loro, un grazie speciale va ai tanti volontari e ai giovani che con passione e impegno hanno lavorato senza sosta, dimostrando come le tradizioni possano continuare a vivere e a tramandarsi".
La giornata si concluderà in piazza Aldo Moro con un momento di festa e convivialità, accompagnata dalla musica popolare del gruppo folk “I Malamente” e dall’energia coinvolgente di Jovine.
"Un sentito grazie a tutti i volontari che, con spirito di comunità, hanno reso possibile questo evento, simbolo di identità e orgoglio per Villanova del Battista".
La bellissima foto è tratta dalla dalla pagina ufficiale facebook del “Giglio di Villanova del Battista”.