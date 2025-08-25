Dal Miscano un saluto al Cardinale Zuppi: insieme per le aree interne Presentate proposte concrete su tre linee d'azione

Enti locali di tre regioni, 6 province, associazioni di promozione sociale, volontariato e cooperazione uniti a Casalbore per affermare la sfida delle nuove aree interne che abbandonato il lamento e la rassegnazione sono pronte alla sperimentazione di nuovi servizi e attività progettate e gestite in coprogettazione con i soggetti vivi del territorio.

Su iniziativa del comune e delle Acli Terra l’assemblea invia un saluto ai vescovi riuniti con il presidente della conferenza episcopale italiana Matteo Zuppi a Benevento su iniziativa di monsignor Accrocca.

Importante i contributi dei sindaci e dei presidenti delle comunità montane invitati dal sindaco Emilio Salvatore: da Apice a Ginestra degli Schiavoni, da Molinara a Casalbore, Buonalbergo fino ai comuni del Cilento e della Basilicata.

Le Acli di Avellino e Benevento hanno affermato un nuovo impegno territoriale con Alfredo Cucciniello, Filiberto Parente, Francesco Melillo, Mimmo Sarno, Mariangela Perito e Giuseppe Pacifico organizzatore de l meeting.

Presente la Svimar con il presidente Giacomo Rosa e il consigliere Michele Laurino e il portavoce nazionale dell'Alleanza contro la povertà Antonio Russo.

Interessante il punto di vista emerso dalla riunione- ha affermato Pasquale Orlando, consigliere del Centro Servizi al Volontariato Irpinia Sannio (Cesvolab) che ha coordinato i lavori delle due sessioni di confonto- .

Primo: La costruzione dell’area vasta Avellino e Benevento non come una imposizione subita ma come una scelta per rinforzare le aree interne.

Secondo: Serve una alleanza tra Enti locali e terzo settore per utilizzare i vantaggi della coprogettazione e coprogrammazione nella difficile gestione dei servizi in aree sottoposte a spopolamento e abbandono.

Terzo: Ricercare la qualità come chiave delle attività produttive possibili come agricoltura e allevamenti insieme al turismo emozionale.

Sono state presentate proposte concrete su tre linee d'azione: 1. Mobilità sostenibile con trasporto on-demand elettrico, 2. Sanità territoriale attraverso poli ambulatoriali comunali, 3. Valorizzazione del patrimonio culturale e turistico.