Vicoli è arte ad Ariano: sarà un viaggio affascinante ricco di emozioni Dal 28 al 31 agosto. Ecco il programma della rassegna. Sarà un'edizione variegata e inedita

Ci siamo quasi. Stanno per aprirsi porte chiuse da anni nei vicoli del centro storico, dove palpita ancora la vita. Luoghi silenziosi non più abitati che hanno emozionato tante generazioni. Direbbe Franco Arminio, dove sull'uscio di una casa salendo una scalinata incrociavi sorrisi e sguardi gentili di anziani seduti su una sedia di paglia orgogliosi di ricevere un saluto.

Luoghi, molti dei quali oggi disabitati e spenti. Portoni dalle chiavi grosse che con la scomparsa di molti anziani, non si sono più riaperti.

Dal 28 al 31 agosto, in questi luoghi da batticuore, si rievocherà la storia ma sarà quella di quest'anno, un'edizione rivisitata, variegata, ricca di novità e sorprese inedite.

Il centro storico (Piazza Plebiscito, Piazza Garibaldi, Via Prolungamento Marconi e Rione Sambuco) diventerà un palcoscenico di arte e cultura.

Il programma include artisti di strada, mostre d’arte, laboratori, gastronomia e più di 60 artigiani da tutta la regione. Tra le novità ci saranno una cena in bianco, dj set notturni e eventi speciali in Piazza Plebiscito. L'evento celebra il passato, il presente e il futuro di Ariano, unendo tradizioni e nuove iniziative

Giovedì 28 agosto. Bianco = Luce - Anteprima Vicoli è arte.

"Quadro aereo", apertura evento con lo spettacolo di danza aerea con la performance dell’artista di fama internazionale, Morena Rossi Body Art, pittrice e performer e il “Tinpaper Duo”, Accademia Aerea Partenopea, Grazia Russo e Francesco Gasparro.

"Total White", performance di danza classica e contemporanea, a cura di Centro Studi Danza Roberta Musto.

Auditorium Comunale

Apertura “The Aethereal gallery", galleria d’arte virtuale immersiva. L’esposizione presenta opere di artisti locali e di un’artista sudafricana-canadese, offrendo un dialogo visivo e culturale unico e la possibilità di conversare in tempo reale con l’artista stessa, presente nello spazio virtuale.

Mostra Prima Edizione “Estemporanea arte 2024 via tribunali ore 21.00

Vicoli a parte con la cena in bianco: Artisti di strada e selezione musicale: Claudio Corna dj

Venerdì 29 agosto di tutto un pò

"Sand art", è una performance artistica che utilizza la sabbia come mezzo per creare immagini e storie in movimento su una superficie illuminata.

Piazzetta San Biagio (Ex Giorgione) | dalle ore 20 "Teatro cartokandia".

Spettacolo di burattini con giocoleria e magie di fuoco - Piazza Ferrara - dalle ore 20 "Soul Mate" spettacolo comico con la performer Carla Luciano.

Piazzetta Vico de Piano | dalle ore 20 "Folk 'N' Roll- Vintage” Antologia di musica - Angloamericana anni 50/60/70. Via D’Afflito (Bar Voglia di Caffè) dalle ore 20:00 Franco Rubino | Americo Scaperrotta | Serena Impara - Via D’Afflito |dalle ore 20:00 Etta Live” Spettacolo di Marionette con l’artista e artigiano Mauro Ascione.

Palazzo Vitoli | dalle ore 20:00 - Palazzo Aliperta | Ore 21 "Concerto di fisarmonica con Emanuele Viti e Sofia Santorelli, allievi del Maestro Pietro Roffi.

Via prolungamento Marconi (Monopolio) | Ore 24. "Vicoli a parte dj set n'miezza a via, con extrapolo e miss Cecca.

Sabato 30 agosto | Napul’è

Palazzo degli Uffici | Ore 19:00 Proiezione del documentario “Forever and always regia di Federico Di Cicilia.

Palazzo Aliperta - ore 21:00 "Nel cuore della canzone napoletana e dintorni" Espedito De Marino.

Via D’Afflito (Bar Voglia di Caffè) | dalle ore 20:00 Emilio ed Angela Jukebox live ed animazione.

Piazzetta Vico de Piano dalle ore 20:00 Piano bar con Ninì.

Museo Civico e della Ceramica - ore 21:00 Dance Museum centro studi Roberta Musto.

Piazza Plebiscito | Ore 22:00 James Senese.

Prato Palazzo Renzulli | ore 24:00 "Vicili a parte con Faraway ferer musica live e dj set.

Domenica 31 agosto - Se Ariano avesse...

Piazza Plebiscito | dalle 12 alle 20 Lido 817…circa”, Spiaggia libera e pesce fresco a chiazza

"Pranzo al mare" a cura della Trattoria Braceria Due Nani e Pescheria Stella Marina, Panini al Sapo’di mare, a cura del Monopolio.

Music: Adoro u brasil, paso doble - show la famiglia - dj set Keedoman.

“Free to be”, performance di pittura e movimento di Morena Rossi “Expression MiniCrew”.

Total dance”, esibizione a cura di centro studi Roberta Musto.

Piazzetta vico de piano - dalle ore 20:00 amarcord live music.

Via D’Afflitto (Bar Voglia di Caffè) | dalle ore 20:00 Franco Rubino - Americo Scaperrotta, Peppe Ferrara sax live.

Palazzo Aliperta - ore 21:00 "Quartetto d'archi feros" Marco Giorgio Gaggia - violino primo - Chiara Ricciardi - violino secondo Fiorina Vece - Viola - Domenico Dipalma violoncello.