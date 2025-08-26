Alessandro, 19 anni, figlio di emigrati arianesi: la sua storia emoziona tutti Una serata speciale per l'associazione Panacea Odv guidata da Maria Spina Pratola

Alessandro, 19 anni, figlio di arianesi emigrati in Germania decide di ritornare ad Ariano dai nonni per impegnare il cosiddetto anno sabbatico, dopo il diploma, impegnandosi in qualcosa di molto bello per il suo paese di origine.

Che cosa succede

Tramite la pagina web dell’associazione Panacea Odv di Ariano Irpino scrive una mail chiedendo di poter svolgere un anno di volontario. Affidato alla coordinatrice Maria Spina Pratola dopo aver ricevuto un adeguata formazione, si impegna per un anno in tantissime attività di volontariato: trasporto scolastico a ragazzi diversamente abili, aiuti alimentari, attività di clown terapia, supporto alle attività istituzionali dell’Associazione.

Esperienza unica e coinvolgente per Alessandro

La sera si ritira nella casa dei nonni in contrada Tressanti stanco ma felice. Un esempio di grande sensibilità, impegno e dedizione per tutti i giovani.

A distanza di un anno la bella sorpresa. Una serata di quelle davvero emozionanti

Dopo un anno viene salutato e premiato dall’associazione Panacea alla presenza dei volontari con cui ha svolto il servizio di volontariato. Presenti i genitori venuti dalla Germania, momenti di grande emozione e soddisfazione.

Un brindisi tra lacrime e nostalgia segna la sua partenza

Secondo di tre figli Alessandro rientrerà in Germania per lavorare con una esperienza straordinaria che lo ha riportato per un anno alle proprie origini. Promette di ritornare a salutare Ariano Irpino ed i volontari di Panacea.

Maria Spina Pratola icona e veterana del volontariato commossa ha salutato Alessandro dichiarando che questo ragazzo ha rappresentato un esempio non solo per i giovani ma anche per i più anziani. "Educato , disponibile, lascia una parte del suo cuore in mezzo a noi. Festa finale, brindisi abbracci e lacrime alla presenza dell'assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario. Una bella storia bella di un ragazzo, che sia di esempio per tutti.