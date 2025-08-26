Boschetto Pasteni ad Ariano: grande esempio di civiltà dal "Volkscamp" Le cose vere e belle vanno raccontate

Hanno pulito e tenuto sempre in ordine il boschetto prima, durante e dopo il "Volkscamp". Un grande esempio di civiltà che non può e non deve passare inosservato. Chi immaginava di ritrovarsi un'area in disordine dopo la il folk festival si è sbagliato di grosso. Tutt'altro.

Il secondo polmone verde della città, situato in zona Pasteni è stato utilizzato dagli ospiti con grande rispetto tra musica, chiacchere, tornei ed esperienze aggregative in tenda.

Un grande segnale di collaborazione, rispetto dei luoghi, dell'ambiente e decoro urbano che dovrebbe far riflettere i tanti ragazzi, tra cui molto studenti dei vicini istituti scolastici autori di continue devastazioni ed episodi di inciviltà. Hanno deposto persino le cicche di sigarette in appositi contenitori. Nulla è stato lasciato al caso.

Ordine ovunque nell'area campeggio, notato soprattutto dagli assidui frequentatori del boschetto. Anche il comune ha fatto la sua parte, fornendo attraverso gli operai, tutti gli strumenti necessario.

Una bella pagina di civiltà che meritava di essere raccontata, prima dell'avvento dei leoni da tastiera molti dei quali politicizzati, sempre pronti a criticare tutto e tutti.

Unica nota stonata, in periferia. Ma si tratta fortunatamente di un caso isolato. Alcuni ospiti adulti giunti per il folk festival, dopo aver pernottato un in un noto albergo della città, hanno pensato bene, prima di partire, di scaricare un cumulo di rifiuti davanti ad un'attività commerciale. La loro vergognosa azione, ripresa dalle telecamere è ora al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto.