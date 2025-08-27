Villanova del Battista: è il giorno della tirata del giglio in paese

E' il giorno della tirata del giglio a Villanova del Battista in onore di San Giovanni Battista. E' la tradizione che si rinnova. Dopo Fontanarosa, Flumeri, Frigento l'Irpinia si appresta a vivere il penultimo appuntamento prima del carro di Mirabella Eclano.
L'appuntamento è in programma oggi alle 17.00. Come da consuetudine, l’imponente obelisco di paglia alto ben 30 metri, dedicato al santo patrono, partirà da piazza Ottaviano Silano, attraverserà le vie del centro storico e giungerà in piazza Aldo Moro, accompagnato dalla partecipazione calorosa di tutta la comunità.
La giornata si concluderà con un momento di festa e convivialità, accompagnata dalla musica popolare.
Un pensiero particolare in questa giornata va a Nino Silano, venuto a mancare tragicamente lo scorso 6 agosto in un incidente stradale, anima pulsante delle tante manifestazioni in paese.