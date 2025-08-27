Castel Baronia: al via il campo scuola "Anch'io sono la Protezione Civile" La prima giornata è iniziata con l’accoglienza e l’allestimento delle tende

Si sono aperte questa mattina le tende del campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, e con esse anche l’entusiasmo di decine di ragazze e ragazzi pronti a vivere un’esperienza fuori dal comune.

La cornice è l’area sportiva comunale di Castel Baronia, trasformata per l’occasione in un piccolo mondo fatto di tende, sorrisi, energia e spirito di squadra.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale e realizzata grazie al dinamico gruppo locale di volontari, accompagnerà i giovani partecipanti fino al 31 agosto con sei giorni ad alta intensità tra formazione, avventura, divertimento e nuove amicizie.

La prima giornata è iniziata con l’accoglienza e l’allestimento del campo, seguita da giochi di gruppo e una prima introduzione al mondo della Protezione Civile.

Il programma promette scintille: tra esercitazioni antincendio, rafting, simulazioni di emergenza e incontri con esperti su temi come cyberbullismo, sicurezza stradale e ambiente, i partecipanti vivranno esperienze vere, concrete, che lasciano il segno. Tutto questo senza dimenticare l’educazione al rispetto, alla disciplina e alla condivisione degli spazi comuni.

Ma il cuore pulsante del campo batte forte soprattutto sabato: l’adrenalina sarà alle stelle tra attività a sorpresa, prove di gruppo, sfide cooperative… e una serata tutta da vivere con la Surprise’s Night, un momento magico e imprevedibile, tra musica, luci e sorprese pensate per lasciare tutti a bocca aperta.

E poi verrà domenica… con la sua atmosfera più raccolta e riflessiva. Dopo giorni vissuti a pieno ritmo, sarà tempo di rallentare, tirare le somme e salutarsi. Una Messa al Santuario “Santa Maria delle Fratte”, una braciata comunitaria, la consegna degli attestati… e quel pizzico di malinconia che accompagna sempre le cose belle che finiscono.

Per Castel Baronia, questo campo scuola è più di un progetto: è un seme di futuro. Un’occasione per formare giovani consapevoli, responsabili, pronti a mettersi in gioco per la comunità. Perché sì, anche tu sei la Protezione Civile.