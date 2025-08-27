Villanova del Battista: ecco l'emozionante tirata del giglio 2025/VIDEO E FOTO Come ogni anno l'intera comunità è scesa in strada per unirsi ai funaioli a partire dal sindaco

Il ricordo commosso degli amici che non ci sono più e dei veterani venuti a mancare nel corso degli anni, la benedizione dell'ormai villanovese doc don Tonino Biondi, la presenza significativa di sindaci e amministratori dai comuni limitrofi, del consigliere regionale Vincenzo Alaia, dei cugini di Flumeri scandita dai tamburi degli sciglia paglia e dei rappresentanti di altre realtà accumunate dalla stessa tradizione ha spinto la grande tirata del giglio di Villlanova del Battista.

Bambini, giovani, adulti ed anziani. Come ogni anno l'intera comunità è scesa in strada per unirsi ai funaioli, a partire dal sindaco Ernesto Iorizzo e l'amministrazione comunale. Applausi da finestre e balconi e lungo il tragitto, superato anche quest'anno senza alcuna difficoltà fino al traguardo, grazie all'esperienza e bravura di Giovanni Ciccone. C'è chi è giunto anche da fuori regione appassionato dal fascino degli obelischi di paglia e chi come diversi emigranti ha ritardato la partenza da Villanova del Battista per prendere parte al grande evento in onore di San Giovanni.

Domani nell'edizione delle 14.00 di Otto Channel un servizio sull'avvenimento con le voci dei protagonisti. Intanto guardiamo insieme queste immagini. Clicca qui.