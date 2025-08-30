La dirigente scolastica Filomena Colella riconfermata alla guida del don Milani Ariano Irpino, si riparte con il sorriso. Settembre: è tempo di tornare...

Settembre è il mese in cui la città torna a respirare un’aria diversa: quella dei passi che risuonano nei corridoi delle scuole, delle campanelle che scandiscono il tempo, dei sorrisi emozionati dei ragazzi che si affacciano a nuove avventure di crescita. È il mese dei ritorni, delle ripartenze, delle nuove sfide.

In questo clima di rinnovata energia, una conferma arriva a rassicurare e motivare la comunità scolastica di Ariano Irpino: la professoressa Filomena Colella è stata riconfermata alla guida dell’Istituto Comprensivo “Calvario Covotta – Don Lorenzo Milani”. Una realtà storica e prestigiosa, radicata profondamente sul territorio e capace di abbracciare, oltre al cuore della città, anche le comunità di Savignano Irpino, di Greci e di Montaguto.

Per il secondo anno consecutivo, la dirigente si troverà a guidare una macchina complessa e variegata, animata da un corpo docente motivato, da famiglie attente e soprattutto da centinaia di studenti che rappresentano il futuro.

Le sfide sono tante e appassionanti: dalla riqualificazione degli spazi scolastici, affinché diventino ambienti sempre più accoglienti e sicuri, alla spinta verso l’innovazione metodologica, per rendere l’apprendimento dinamico e vicino alle esigenze del nostro tempo.

Grande attesa accompagna anche la sperimentazione di un nuovo modulo orario, che potrà aprire a una didattica più flessibile e inclusiva. Il filo conduttore di questa rinnovata progettualità è chiaro: costruire una scuola che sappia unire modernità e inclusione, senza lasciare indietro nessuno.

Essere dirigente di un istituto così articolato non significa soltanto amministrare, ma significa soprattutto interpretare i bisogni della comunità, dare visione e tracciare orizzonti. La professoressa Colella è chiamata a tenere insieme tradizione e cambiamento, continuità e innovazione, con la consapevolezza che ogni scelta scolastica si riflette direttamente sul futuro dei giovani.

Il nuovo anno scolastico si apre dunque sotto il segno della speranza e della responsabilità condivisa, con una certezza: la scuola resta la prima grande palestra di vita, il luogo in cui si impara non solo a conoscere, ma anche a vivere insieme, a rispettare le differenze, a costruire comunità.

E in questo cammino, il pensiero del sacerdote a cui l’istituto è intitolato resta una bussola preziosa. Come scriveva Don Lorenzo Milani:

“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia.”

Un messaggio che oggi, più che mai, richiama la scuola alla sua missione più alta: crescere insieme, nessuno escluso.