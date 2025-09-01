Risveglio mozzafiato a Montevergine: ecco il golfo di Napoli visto dal Partenio Il panorama dall'osservatorio mostra il Vesuvio e il Golfo di Napoli

E' stato un risveglio spaciale, quello di oggi, per le vette del Partenio. Le particolari condizioni climatiche, con cielo terso e sereno, hanno consegnato un panorama da cartolina. Le immagini le riporta la pagina social dell'Osservatorio di Montevergine e consegnano una visuale davvero mozzafiato."Il golfo di Napoli visto stamani da Montevergine - spiegano gli esperti dell'osservatorio -. Il mese di settembre, che convenzionalmente segna l’inizio dell’autunno meteorologico, si è aperto con cielo sereno".

Il meteo in Irpinia

Per la giornata di oggi, 01 settembre 2025 , si prevedono condizioni per lo più soleggiate, fatto salvo il transito di innocue velature. Temperature: minime in lieve calo nelle aree vallive, massime in aumento. Venti: sud-occidentali, deboli o localmente moderati.

Previsioni per domani, Martedì 02 Settembre 2025: ad iniziali condizioni di tempo soleggiato, seguirà un graduale aumento della copertura nuvolosa. Nelle ore pomeridiane potranno manifestarsi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo. Venti: meridionali, moderati o localmente tesi, tendenti a disporsi da ponente nel pomeriggio e ad attenuarsi in serata.