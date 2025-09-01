Crisi idrica, ancora chiusure in Irpinia: ecco i comuni interessati Alto Calore, ecco dove e quando mancherà l'acqua

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna nel Comune di Nusco dalle ore 22:00, di oggi 01 settembre, alle ore 06:00 di domani, martedì 02 settembre, nelle seguenti zone: Via Ponnilo, via Macchia, Via Campo, via Chianola (1 e 2), via Tavernarsa e zone limitrofe, via Mito, via Bivio, via Ofanto, via Vannara, via Tagliabosco. A causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, martedì 02 settembre nelle seguenti zone del Comune di Gesualdo: Serbatoio Lappierti, contrada Ariella, contrada Carpignano, contrada Torre dei Monaci, contrada Otica, contrada Valli, Contra da Fontana Tassola, Contrada Maddalena, contrada Pescariello, contrada Lammie, contrada San Silvestro, Via Dante Alighieri, contrada Pozzo del Principe, contrada Sant’Elia, contrada Catauro, contrada Capo di Gaudio. Sarà effettuata la chiusura notturna dei serbatoi a servizio del Comune di Sant’Angelo Dei Lombardi dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, lunedì 02 settembre. Le zone interessate sono: Serbatoio Petrile a servizio del centro urbano, carcere e zone limitrofe, C.da San Francesco e zone limitrofe.

Programmata la chiusura notturna dei serbatoi a servizio dei Comuni di Santa Paolina, Montefusco, Montefredane, Altavilla Iprina, Summonte, Monteforte Irpino, Sirignano Quadrelle, Mugnano del Cardinale Prata di Principato Ultra e Pratola Serra, dalle ore 22:00, del 01 settembre, alle ore 06:00 di martedì 2 Settembre.