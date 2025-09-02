"Dorme in strada, non ha una casa e un posto dove lavarsi: apriamo il cuore"

"Un cittadino di Gesualdo ha bisogno di aiuto immediato. Dorme all'addiaccio da diversi giorni. Non ha dove trascorrere la notte, né dove lavarsi o poter stare al sicuro. Ha bisogno di un alloggio anche definitivo dove poter vivere".
E ' l'appello disperato di Carmine Cogliano, da sempre vicino alle problematiche sociali ed umane, che arriva da Gesualdo in provincia di Avellino.
"Non vi dico di ospitarlo gratis a casa vostra, per carità. Capisco che è quasi impensabile che possa accadere. Non si chiede nessuna forzatura senza corrispettivo in denaro.
Lui ha bisogno di una stabilità abitativa e per l'affitto nessuno deve preoccuparsi. Garantisco io per lui.
Poniamo in campo un minimo di solidarietà.
È un cittadino della nostra comunità. Dimostriamo di essere comunità. Fiducioso che qualcuno risponda a questo appello. È una situazione di emergenza sociale".