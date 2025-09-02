"Dorme in strada, non ha una casa e un posto dove lavarsi: apriamo il cuore" Da Gesualdo in Irpinia, l'appello di Carmine Cogliano

"Un cittadino di Gesualdo ha bisogno di aiuto immediato. Dorme all'addiaccio da diversi giorni. Non ha dove trascorrere la notte, né dove lavarsi o poter stare al sicuro. Ha bisogno di un alloggio anche definitivo dove poter vivere".

E ' l'appello disperato di Carmine Cogliano, da sempre vicino alle problematiche sociali ed umane, che arriva da Gesualdo in provincia di Avellino.

"Non vi dico di ospitarlo gratis a casa vostra, per carità. Capisco che è quasi impensabile che possa accadere. Non si chiede nessuna forzatura senza corrispettivo in denaro.

Lui ha bisogno di una stabilità abitativa e per l'affitto nessuno deve preoccuparsi. Garantisco io per lui.

Poniamo in campo un minimo di solidarietà.

È un cittadino della nostra comunità. Dimostriamo di essere comunità. Fiducioso che qualcuno risponda a questo appello. È una situazione di emergenza sociale".