Camminata rosa, l'invito di BigMama: "Ciao amori, sarà speciale dovete esserci"

La rapper: sarà una giornata per la prevenzione e promuovere la lotta al cancro

San Michele di Serino.  

Un video di BigMama per invitare tutti alla Camminata Rosa del 14 settembre. "Sarà bellissimo" assicura la rapper di San Michele di Serino, che spiega: "è un invito speciale per una giornata di lotta, empatia e promozione della prevenzione "

La prevenzione

La marcia rosa, guidata dal primario della Breast Unit del Moscati di Avellino, Carlo Iannace, partirà da viale San Modestino a Mercogliano per sfilare in città ad Avellino e approdare al Duomo per la santa messa, che sarà officiata dal parroco don Pasquale Iannuzzo .

Iannace e le donne in rosa

Migliaia di donne e uomini in rosa, con lo slogan fuk the cancer avanzeranno tra musica e striscioni,ricordando come la prevenzione sia vita. Stamane la presentazione dell'iniziativa nella sala Grasso della Provincia. 

