Moscati, Nursind: Si accelera su assunzioni, ma servono più infermieri e oss

L'A.O. Moscati accelera sulle assunzioni, ma servono più infermieri e OSS.

?A circa un mese dall'insediamento della nuova Direzione Strategica, accogliamo con favore l'accelerazione nel reclutamento di personale di comparto, in particolare infermieri e ostetriche, presso l'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino. È un passo necessario per far fronte alla grave carenza di organico.

?Tuttavia, nonostante questo segnale positivo, resta un'importante incongruenza da evidenziare. Il recente piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con delibera n. 791 del 17 luglio 2025, prevede solo 64 assunzioni di infermieri. Un numero che rappresenta appena il 30% delle 211 unità stimate come necessarie dal decreto regionale sulla metodologia di calcolo del personale.

?La stessa situazione riguarda gli OSS, con un piano che prevede il 42% in meno di assunzioni rispetto a quanto richiesto dal decreto 190 del 19 aprile 2023.

?È indispensabile che la Direzione Strategica continui su questa strada e, soprattutto, che si attinga dalle graduatorie già disponibili in Campania. L'assunzione di nuove unità di personale è una priorità assoluta per garantire la continuità e la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini.