Condotta rotta a Cassano nella notte: serbatoi a zero, mezza Irpinia senz'acqua Niente acqua anche in alcuni comuni sanniti

"Stanotte si è verificata la rottura della condotta da 900 mm a Cassano Irpino. Il guasto ha mandato a zero il serbatoio di Olmo a Gesualdo, determinando la sospensione dell’erogazione idrica su due rami fondamentali dell’acquedotto: verso Passo Eclano, Grottaminarda e Ariano Irpino, e verso Apice e Paduli.". Così i referenti del comitato Uniamoci per l'Acqua.

"Situazione critica anche sul versante opposto, con gravi disservizi ad Avellino e lungo l’asse di San Giorgio del Sannio. Il risultato è che decine di comuni, compresi ospedali e servizi essenziali, sono rimasti senz’acqua. Una condotta, un serbatoio, e mezzo sistema idrico collassa. Non siamo di fronte a semplici “imprevisti”: questo è il segno di una crisi strutturale. Una rete fragile, con condotte logore e serbatoi al limite, che non regge più -spiegano i referenti -. Di fronte a questo scenario, non bastano le dichiarazioni di rito su perdite e interconnessioni: servono risorse straordinarie e un piano urgente di rifacimento delle infrastrutture idriche. L’acqua non può essere gestita come un’emergenza quotidiana. È un diritto primario e deve essere garantito con serietà, trasparenza e investimenti reali. Chiediamo alle istituzioni – Regione, Governo, EIC e sindaci – di rompere il silenzio e di assumersi le proprie responsabilità".