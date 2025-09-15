A Montefusco il libro "Suor Maria Grazia Susanna, il Silenzio e la Preghiera" Sabato alle 18 la presentazione al Convento Santa Caterina da Siena

Sabato alle 18, al Convento Santa Caterina da Siena, in Piazza Castello a Montefusco, sarà presentato il libro "Suor Maria Grazia Susanna, il Silenzio e la Preghiera" di Gerardo Figliolino. All'evento, coordinato da Amalia Figliolino e aperto dai saluti del sindaco di Montefusco Salvatore Santangelo e del sindaco di Zungoli Paolo Caruso, parteciperanno Padre Francesco Ricci, Padre Giovanni Matera, Suor Katarzyna Luciak e l'autore dell'opera. Verrà anche letto un pensiero scritto e inviato per l'occasione dalla signora Ludovica Susanna, pronipote di Suor Maria Grazia Susanna.