Montefredane, il sindaco: pronti ad ospitare Frezza Ciro Aquino ospite a Radio 24: se sceglie di raccontare le difficoltà della periferia senza violenza

Il Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, è intervenuto stamani ai microfoni di Radio 24, ospite del giornalista Alessandro Milan, per spiegare le motivazioni che hanno portato all’annullamento del concerto del rapper Frezza, previsto per il 27 settembre presso una struttura privata del territorio comunale.

“Montefredane – ha dichiarato il sindaco – è una piccola comunità alle porte di Avellino, composta da persone operose, che credono in valori sani e autentici della vita. Per questo motivo non potevamo ospitare testi e gesti che, pur presentandosi come espressione artistica, trasmettono invece messaggi di violenza verbale e simbolica, con riferimenti espliciti a sparatorie, vendette e linguaggi aggressivi.

Un conto è il disagio giovanile, che comprendo e rispetto; un altro è veicolare modelli pericolosi, che non appartengono alla nostra cultura comunitaria”.

Il sindaco Aquino ha sottolineato come la scelta sia stata condivisa anche con i proprietari della struttura che avrebbe ospitato l’evento:

“Ho convinto gli organizzatori con il buon senso.

La struttura in questione è impegnata in ambito medico e culturale, ha aperto una biblioteca sull’alimentazione e ospita eventi che uniscono musica, cultura e qualità del territorio. Il concerto sarebbe stato in antitesi con questa filosofia e con la storia della nostra comunità. Ricevo quotidianamente il ringraziamento di tante famiglie, preoccupate per l’impatto che un simile evento avrebbe potuto avere sui loro figli”.

Il Primo cittadino ha infine rivolto un appello all’artista:

“Se Frezza vorrà abbandonare certe gestualità e alcuni stereotipi violenti, se vorrà raccontare davvero le difficoltà vissute in periferia trasformandole in un messaggio positivo, io sarò il primo a mettergli a disposizione la piazza centrale del paese. Noi crediamo nei giovani e nel valore della musica, ma non accettiamo che la violenza venga portata come spettacolo davanti alla nostra comunità”.

