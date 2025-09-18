Mercogliano ricorda Francesca Pia Lena: "Il nostro amore per te fino al cielo" Sabato l'evento benefico

Si svolgerà sabato 20 settembre dalle ore 17:30 presso la palestra Guido Dorso di Mercogliano il primo memorial dedicato a Francesca Pia “Chicca” Lena, scomparsa a soli 19 anni dopo aver affrontato, con forza e dignità, una malattia irreversibile.

Organizzato da ASD Polisport Mercogliano Volley e ASD Roberto Bembo, il memorial nasce con l’intento di trasformare il ricordo in azione.

"La manifestazione sarà un momento di comunità, emozione e solidarietà. Vi invitiamo a partecipare per raccontare questa iniziativa che unisce la memoria, la speranza e l’impegno civile". Spiegano i familiari di Francesca Pia, che saranno presenti sabato con i rappresentanti delle associazioni promotrici .