Mercogliano ricorda Francesca Pia Lena: "Il nostro amore per te fino al cielo"

Sabato l'evento benefico

mercogliano ricorda francesca pia lena il nostro amore per te fino al cielo
Mercogliano.  

Si svolgerà sabato 20 settembre dalle ore 17:30 presso la palestra Guido Dorso di Mercogliano il primo memorial dedicato a Francesca Pia “Chicca” Lena, scomparsa a soli 19 anni dopo aver affrontato, con forza e dignità, una malattia irreversibile.  

Organizzato da ASD Polisport Mercogliano Volley e ASD Roberto Bembo, il memorial nasce con l’intento di trasformare il ricordo in azione.

"La manifestazione sarà un momento di comunità, emozione e solidarietà. Vi invitiamo a partecipare per raccontare questa iniziativa che unisce la memoria, la speranza e l’impegno civile". Spiegano i familiari di Francesca Pia, che saranno presenti sabato  con i rappresentanti delle associazioni promotrici .

Ultime Notizie