Buona notizia per gli escursionisti: riapre il Sentiero Italia per Mafariello Ultimato l'intervento di pulizia e messa in sicurezza

E' uno dei gioielli naturalistici della Campania, compromeswso dopo gli eventi alluvionali degli anni scorsi. Finalmente, dopo un importante intervento di pulizia e messa in sicurezza, il Sentiero Italia sul tratto Ciesco-Teano-Mafariello è stato riaperto.

L'annuncio è arrivato direttamente dal Comune di San Martino Valle Caudina, che ha ringraziato i lavoratori della Comunità Montana "che con passione, impegno e professionalità hanno reso possibile questo intervento fondamentale per il nostro territorio. Il Mafariello ci aspetta: zaino in spalla, scarponi ai piedi e si riparte", il messaggio di palazzo di città.