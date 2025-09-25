Savignano Irpino, Della Marra: "Benvenuto in paese ad un nuovo nucleo familiare"

Lotta allo spopolamento. Un grande esempio di comunità, solidarietà e integrazione

savignano irpino della marra benvenuto in paese ad un nuovo nucleo familiare

L'annuncio del sindaco Fabio Della Marra

Savignano Irpino.  

Oggi la comunità di Savignano Irpino nella Valle del Cervaro, si arricchisce di nuove presenze. Ad annunciarlo con orgoglio è il sindaco Fabio Della Marra: "Diamo il benvenuto a Zapata Rodriguez Fred, a sua moglie Vega Velasquez Katherine e alla piccola Ainhoa.

Insieme al Sai, abbiamo accolto con gioia questo nuovo nucleo familiare che entra a far parte della nostra comunità.

Savignano è, e vuole continuare a essere una terra di incontro, di solidarietà e di vicinanza, dove ogni persona possa sentirsi a casa e contribuire con la propria storia, le proprie tradizioni e i propri sogni.

Come sindaco ed a nome dell’amministrazione, esprimo un sincero augurio affinché questo cammino a Savignano sia ricco di serenità, opportunità e relazioni autentiche. Perché una comunità cresce davvero quando sa aprirsi, accogliere e condividere".

