Savignano Irpino, Della Marra: "Benvenuto in paese ad un nuovo nucleo familiare" Lotta allo spopolamento. Un grande esempio di comunità, solidarietà e integrazione

Oggi la comunità di Savignano Irpino nella Valle del Cervaro, si arricchisce di nuove presenze. Ad annunciarlo con orgoglio è il sindaco Fabio Della Marra: "Diamo il benvenuto a Zapata Rodriguez Fred, a sua moglie Vega Velasquez Katherine e alla piccola Ainhoa.

Insieme al Sai, abbiamo accolto con gioia questo nuovo nucleo familiare che entra a far parte della nostra comunità.

Savignano è, e vuole continuare a essere una terra di incontro, di solidarietà e di vicinanza, dove ogni persona possa sentirsi a casa e contribuire con la propria storia, le proprie tradizioni e i propri sogni.

Come sindaco ed a nome dell’amministrazione, esprimo un sincero augurio affinché questo cammino a Savignano sia ricco di serenità, opportunità e relazioni autentiche. Perché una comunità cresce davvero quando sa aprirsi, accogliere e condividere".