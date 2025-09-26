Continua l'emergenza acqua: stanotte rubinetti a secco nell'avellinese Avellino. Emergenza idrica, serbatoi chiusi e stop all'acqua

Alto Calore Servizi Spa comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Sabato 27 Settembre, nelle seguenti zone del Comune di Gesualdo: contrada Ariella, contrada Carpignano, contrada Torre dei Monaci, contrada Otica, contrada Valli, Contra da Fontana Tassola, Contrada Maddalena, contrada Pescariello, contrada Lammie, contrada San Silvestro, Via Dante Alighieri, contrada Pozzo del Principe, contrada Sant’Elia, contrada Catauro, contrada Capo di Gaudio.

Altre chiusure in Irpinia

Stop all'erogazione dell'acqua

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi a servizio del Comune di Frigento dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, Sabato 27 Settembre. Le zone interessate sono le Contrade: Pagliara, San Marco, Mattine, La Quarta, Piano Della Croce e Case Popolari. Si rende necessario effettuare la chiusura notturna anche dei serbatoi a servizio del Comune di Nusco dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, Sabato 27 Settembre. Le zone interessate sono: via Chianola 1 e 2,Ponnillo,Macchia,Campo,Tavernarsa e zone limitrofe, via Mito, via Bivio, via Ofanto, via Vannara, via Tagliabosco.