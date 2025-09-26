Trasporto scolastico: la minoranza di Castel Baronia chiede chiarezza Presentata una interrogazione, sollecitato incontro pubblico con le autorità competenti

"Come consiglieri di minoranza avevamo già chiesto un confronto con il sindaco sul tema del trasporto scolastico. A questa richiesta non è seguita alcuna risposta.

Per questo motivo abbiamo presentato un’interrogazione, raccogliendo le preoccupazioni di numerose famiglie.

In campagna elettorale - si legge in una nota - era stato promesso un servizio gratuito e ben organizzato. La realtà è invece ben diversa: un servizio improvvisato, con autisti improvvisati, un pulmino da 9 posti e nessuna programmazione seria.

Ricordiamo che non si scherza con la sicurezza dei bambini. Già in passato si sono verificati episodi di superficialità su questo tema e non possiamo permettere che si ripetano.

Non a caso è la stessa amministrazione, nel proprio avviso esplorativo, ad aver scritto che “l’associazione garantisce la disponibilità dell’autista e il corretto uso dell’automezzo, impegnandosi ad osservare tutte le norme di legge in materia di circolazione, sicurezza e tutela dei minori. Parole che oggi sembrano in contraddizione con i fatti.

Come consiglieri di minoranza - prosegie la nota - sentiamo l’obbligo verso i cittadini che rappresentiamo: dare voce alle loro preoccupazioni e pretendere risposte chiare. Per questo chiediamo la convocazione di un incontro pubblico alla presenza delle autorità competenti, affinché la questione venga affrontata in piena trasparenza e con le dovute garanzie. Le famiglie e gli studenti meritano rispetto, serietà e sicurezza".