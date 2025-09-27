Crisi idrica, mezza Irpinia senz'acqua anche stanotte: ecco dove Sabato notte senza acqua in molti comuni in provincia di Avellino

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato la necessità di sospendere la fornitura idrica nelle ore notturne per effetto della riduzione delle portate provenienti dalle sorgenti. La misura è fissata dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre per i Comuni di Frigento, Gesualdo, Lioni e Taurasi.

Stanotte rubinetti a secco a Mugnano del Cardinale

Per il Comune di Mugnano del Cardinale la stessa fascia oraria è prevista per le notti di sabato 27 e di domenica 28 settembre, con riapertura alle ore 06:00 dei giorni 28 e 29 settembre, così come riportato nella comunicazione aziendale.

Zone interessate dalla sospensione idrica Di seguito i particolari indicati da Alto Calore Servizi S.p.A. Frigento — Centro urbano, case popolari e le contrade: Pagliara, San Marco, Mattine, La Quarta, Piano della Croce. Gesualdo — Contrade Ariella, Carpignano, Torre dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammia, San Silvestro, Pozzo del Principe, S. Elia, Catauro, Capo del Gaudio e via Dante Alighieri. Lioni — territorio comunale. Taurasi — via Mirabella e zone limitrofe, via Calore, contrada Padulisi. Mugnano del Cardinale — sospensione nelle notti del 27 e del 28 settembre, con riaperture alle ore 06:00 del 28 e del 29 settembre.

Motivazioni della sospensione secondo Alto Calore

La ragione indicata è la «notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi», come recita la nota diffusa da Alto Calore Servizi S.p.A. Tutte le informazioni sopra sono contenute nella comunicazione aziendale fornita.