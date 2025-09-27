Crisi idrica, mezza Irpinia senz'acqua anche stanotte: ecco dove

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato la necessità di sospendere la fornitura idrica nelle ore notturne per effetto della riduzione delle portate provenienti dalle sorgenti. La misura è fissata dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre per i Comuni di Frigento, Gesualdo, Lioni e Taurasi.
Stanotte rubinetti a secco a Mugnano del Cardinale
Per il Comune di Mugnano del Cardinale la stessa fascia oraria è prevista per le notti di sabato 27 e di domenica 28 settembre, con riapertura alle ore 06:00 dei giorni 28 e 29 settembre, così come riportato nella comunicazione aziendale.
Zone interessate dalla sospensione idrica Di seguito i particolari indicati da Alto Calore Servizi S.p.A. Frigento — Centro urbano, case popolari e le contrade: Pagliara, San Marco, Mattine, La Quarta, Piano della Croce. Gesualdo — Contrade Ariella, Carpignano, Torre dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammia, San Silvestro, Pozzo del Principe, S. Elia, Catauro, Capo del Gaudio e via Dante Alighieri. Lioni — territorio comunale. Taurasi — via Mirabella e zone limitrofe, via Calore, contrada Padulisi. Mugnano del Cardinale — sospensione nelle notti del 27 e del 28 settembre, con riaperture alle ore 06:00 del 28 e del 29 settembre.
Motivazioni della sospensione secondo Alto Calore
La ragione indicata è la «notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi», come recita la nota diffusa da Alto Calore Servizi S.p.A. Tutte le informazioni sopra sono contenute nella comunicazione aziendale fornita.