Avellino, è morto Giovanni Zeccardo, tifo biancoverde in lutto: Addio Corea' Domani i funerali nella Chiesa della Santissima Trinità dei Poveri

La città di Avellino è in lutto: E’ morto Giovanni Zeccardo, per tutti “’O Coreano”. Avellino piange uno storico tifoso del Lupi, perde un pezzo di storia dei tempi d'oro della serie A, perché Zeccardo è stato tra i protagonisti del calcio biancoverde negli anni gloriosi. Tante le storie e aneddoti che hanno accompagnato ‘O Coreano che si faceva valere nel sottopassaggio e a bordo campo. Negli ultimi giorni Zeccardo, ex dipendente comunale, era stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Moscati, dove si è spento nelle scorse ore. Scorrono memorie e ricordi sul social. I funerali saranno celebrati domani alle ore 16 nella Chiesa della Santissima Trinità dei Poveri.

il ricordo della tifoseria avellinese

"Dopo aver combatto fino all’ultimo come un vero lupo, si è arreso ad una brutta malattia. Tanti gli aneddoti sul suo conto legati agli anni della serie A. A bordo campo e negli spogliatoi, la sua presenza ha contribuito a scrivere la leggenda “della legge del Partenio”. Storico tifoso dell’ U.S. Avellino, una vita spesa al fianco della società irpina. Persona stimata e ben voluta da molti, seppe nei momenti di gloria, ma anche in quelli bui, rimanere fedele a quei colori e a quei valori che tanto lo hanno contraddistinto, e a riportare speranze e serenità nella tifoseria biancoverde."

Il ricordo di Franco Iannuzzi

"Se n’è andato un altro pezzo di storia biancoverde Un grande, una presenza costante che ha sempre camminato al fianco di questi colori. Lo ricordiamo con affetto, con gratitudine. Un forte abbraccio. Ciao Giova.”