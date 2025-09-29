Lupariell', così la ballad di Cuomo diventa manifesto Fuori il nuovo singolo del Cantautore di Avellino

È disponibile dal 19 settembre 2025 su tutte le piattaforme digitali “Lupariell’”, il nuovo singolo del cantautore irpino Dario Cuomo (Scrz Label – distribuzione ADA Music / Warner), vincitore dell’edizione 2025 del Baiano Festival.

Una ballad intensa che va oltre il racconto di un amore complicato, trasformandosi in un manifesto personale e generazionale. Il brano si muove tra intimità e modernità: un testo diretto e viscerale, sostenuto da una produzione elegante che intreccia Soul e R’n’B, firmata da Giuseppe Cecere e Fausto Frongillo, due tra le firme più interessanti della nuova scena campana. Alla base del pezzo c’è la volontà di raccontare la vulnerabilità e la frustrazione di chi prova a emergere nel mondo dell’arte e della musica, spesso ridotto a numeri e algoritmi più che a contenuto e dedizione. Cuomo ha spiegato come dietro la metafora di una relazione tossica si nasconda proprio questo senso di esposizione e di lotta continua per far riconoscere il proprio valore.

Lupariell, racconto in note di una relazione tossica

Con “Lupariell’”, l’artista inaugura una nuova fase della sua carriera: dopo un primo percorso più acustico e tradizionale, sceglie ora sonorità sensuali, internazionali e contemporanee, senza rinunciare alla forza delle parole. Una ricerca che lui stesso definisce come un equilibrio “dissonante”, capace di fondere intensità emotiva e raffinatezza musicale. Reduce dal successo dell’EP “Vence sempe ‘a sera” e del singolo “Valenciaga”, Dario Cuomo si conferma tra le voci più originali della scena indipendente napoletana. Cantautore, autore, interprete e artista visivo, porta avanti un percorso coerente in cui ogni brano rappresenta un nuovo tassello, una storia da ascoltare e condividere. Con “Lupariell’”, Cuomo consegna al pubblico un brano profondo e autentico, pensato per chi cerca nella musica non solo intrattenimento, ma anche una verità emotiva capace di lasciare il segno.

Dario Cuomo – Biografia Artistica

Dario Cuomo, nato ad Avellino nel 1992, è un artista eclettico che si muove con naturalezza tra teatro, cinema e musica. Dopo essersi laureato al Dipartimento di Arti e Scienze dello Spettacolo dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha conseguito un Master in Drammaturgia e Sceneggiatura presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. La sua carriera inizia nel mondo della scrittura, dove firma soggetti e sceneggiature per cortometraggi premiati a livello nazionale e internazionale, oltre a poesie pubblicate su riviste e antologie. Nel 2023 dà vita al progetto musicale “Dario Cuomo”, grazie all’incontro con l’editore Saverio Tufano (Scrz Label) e al produttore Rastiello. I primi singoli, “VLEN” e “Nu film francese”, si distinguono per un sound personale e un immaginario visivo curato nei minimi dettagli. A cavallo tra il 2023 e il 2024 pubblica l’EP “Vence sempe ‘a sera”, quattro brani in lingua napoletana che confermano la sua identità cantautorale, tra blues, realismo urbano e lirismo poetico. Tra i brani più apprezzati: “Comm’ a ‘nu lupo”, “Napucalisse” e “Intimo”. A settembre 2024 reinterpreta la celebre ballad di Giovanni Lindo Ferretti in chiave elettronica con il singolo “Amandoti (Amarsi ancora)”. A fine anno torna alle radici con “Addoremar”, una ballad intensa in napoletano che entra in rotazione su RTL 102.5 Napulè. Nel 2025 firma con ADA Music (Warner) e pubblica “Valenciaga”, un brano che fonde sonorità pop e trap con un testo dal respiro cinematografico, conquistando in poche settimane migliaia di ascolti. L’estate lo vede protagonista di numerosi live tra Napoli e Caserta, fino alla vittoria del Baiano Festival, dove trionfa con l’inedito “Lupariell’”, una ballad soul-R’n’B in napoletano, prodotta da Giuseppe Cecere e Fausto Frongillo.