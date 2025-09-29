Oggi e domani, martedì 30 settembre, piazza della Libertà ad AVELLINO ospiterà un vero e proprio "Villaggio della Salute", con l'obiettivo di offrire prestazioni cliniche e diagnostiche gratuite rivolte ai cittadini, in particolare alle donne. Le attività includeranno screening senologici, mammografie ed ecografie, insieme ad azioni di sensibilizzazione su uno stile di vita sano, essenziale per la prevenzione delle malattie croniche. Il progetto "La prevenzione è il nostro Capolavoro", promosso dall'associazione Susan G. Komen Italia in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario IRCCS "A. Gemelli" di Roma ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di AVELLINO.
Avellino, in piazza Libertà: "La prevenzione è il nostro capolavoro"
Ha appena aperto il villaggio della salute, Il senologo D'Archi: venite, la prevenzione è vita
Avellino.